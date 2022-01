Covid, Iss: Omicron contagia anche chi ha fatto il booster, ma non gravemente (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Istituto superiore di sanità spiega che dati ancora preliminari suggeriscono una riduzione dell’efficacia vaccinale contro la malattia sintomatica data dalla variante. I vaccini restano tuttavia fondamentali per ridurre il rischio di malattia e morte Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Istituto superiore di sanità spiega che dati ancora preliminari suggeriscono una riduzione dell’efficacia vaccinale contro la malattia sintomatica data dalla variante. I vaccini restano tuttavia fondamentali per ridurre il rischio di malattia e morte

Advertising

Agenzia_Ansa : I ricoveri nelle unità di terapia intensiva per Covid-19 sono 25,6 volte più numerosi nei non vaccinati rispetto a… - fattoquotidiano : Covid, l’Iss avverte: “Invertire subito tendenza o sovraccarico degli ospedali. Senza misure significative rapido a… - MediasetTgcom24 : Iss: i non vaccinati rischiano 25,6 volte di più di finire in terapia intensiva #Covid - andreastoolbox : Covid, Iss: perché Omicron contagia anche chi ha fatto il booster, ma non gravemente | Sky TG24… - ValeMameli : RT @muntzer_thomas: Una stima minimamente seria si può ottenere considerando la popolazione di non vaccinati a metà dell'intervallo 19/11 -… -