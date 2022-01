Covid | il report Agenas | al 27% l’occupazione negli altri reparti Terapie intensive al 18% | ma in 8 regioni c’è il primo calo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Aumentano i ricoverati complessivi. Cala, ma solo in alcunedelle. Questo, in sintesi, il contenuto dell’ultimo monitoraggio di, l’Agenzia nazionale per i servisi sanitari regionali. Nel dettaglio, cala in 8pur rimanendo stabile al 18% a livello nazionale, ben oltre la soglia di rischio del 10%, il tasso d’occupazione delleitaliane, nel bel mezzo della quarta ondata di coronavirus che sta attraversando il Paese. A far registrare una flessione che permetterà un conseguente alleggerimento della pressione sul sistema sanitario sono Basilicata (1%), Campania (11%), Liguria (18%), Trento (30%), Piemonte (23%), Sardegna (13%), Sicilia (20%), Valle d’Aosta (13%). Ma sono ancora sei le ...