Covid, il bollettino di oggi 13 gennaio: 184.615 casi e 316 morti. Tasso di positività al 15,6% (Di giovedì 13 gennaio 2022) il in Italia di oggi giovedì 13 gennaio 2022. Sono 184.615 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 196.224. Le vittime sono invece 316 ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) il in Italia digiovedì 132022. Sono 184.615 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 196.224. Le vittime sono invece 316 ...

Advertising

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - petergomezblog : Covid, da Pregliasco ad Andreoni a Bisceglia: “Il bollettino serve, toglierlo sarebbe come rompere il termometro qu… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 184.615 contagiati • 316 morti • 82.803 guariti -1 terapie intensive | +339 ricoveri 1… - infoitinterno : Covid, bollettino 13 gennaio: oltre 20mila nuovi casi e 38 morti, 11 a Bologna - Centotorri : #100torri COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DI GIOVEDI' 13 GENNAIO. 14.741 NUOVI CASi, 18 DECESSI E RICOVERI IN LIEVE C… -