Covid, i dati Agenas: terapie intensive al 18%, ma ancora 6 regioni oltre il 20%. Al 27% l’occupazione negli altri reparti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cala in 8 regioni, pur rimanendo stabile al 18% a livello nazionale, ben oltre la soglia di rischio del 10%, il tasso d’occupazione delle terapie intensive italiane, nel bel mezzo della quarta ondata di coronavirus che sta attraversando il Paese. Lo dicono i dati diffusi da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo i quali a far registrare una flessione che permetterà un conseguente alleggerimento della pressione sul sistema sanitario sono Basilicata (1%), Campania (11%), Liguria (18%), Trento (30%), Piemonte (23%), Sardegna (13%), Sicilia (20%), Valle d’Aosta (13%). Ma sono ancora 6 le regioni o province autonome che presentano numeri pari o superiori al 20%: si tratta di Friuli, Marche, Toscana, Trento, Piemonte, Lazio. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cala in 8, pur rimanendo stabile al 18% a livello nazionale, benla soglia di rischio del 10%, il tasso d’occupazione delleitaliane, nel bel mezzo della quarta ondata di coronavirus che sta attraversando il Paese. Lo dicono idiffusi da, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo i quali a far registrare una flessione che permetterà un conseguente alleggerimento della pressione sul sistema sanitario sono Basilicata (1%), Campania (11%), Liguria (18%), Trento (30%), Piemonte (23%), Sardegna (13%), Sicilia (20%), Valle d’Aosta (13%). Ma sono6 leo province autonome che presentano numeri pari o superiori al 20%: si tratta di Friuli, Marche, Toscana, Trento, Piemonte, Lazio. Il ...

