Covid, Gimbe: “Scarso effetto dell’obbligo, solo 73mila nuovi vaccinati tra gli over 50”. Gli scoperti sono ancora 2 milioni e 200mila (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un’altra impennata di ricoveri, terapie intensive e decessi per Covid, con gli ospedalizzati che crescono del 32,2% in una settimana (+4.155), i posti letto occupati in rianimazione del 20,5% (+285) e le nuove vittime del 37,4% (+1.511). E i contagi che in soli sette giorni sfondano quota 1,2 milioni: 1.207.689 contro gli 810.535 della settimana precedente (+49%). sono i numeri del monitoraggio settimanale diffuso dalla fondazione Gimbe e riferito all’intervallo 5-11 gennaio, in cui l’incidenza del virus – si legge – ha superato i 2mila casi ogni 100mila abitanti in 56 province, con il dato più alto nel Riminese (4.469). Gli attuali positivi invece schizzano del 68,7% (+868.842). Continua a crescere anche la pressione sugli ospedali: all’11 gennaio, il tasso di occupazione nazionale da parte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un’altra impennata di rici, terapie intensive e decessi per, con gli ospedalizzati che crescono del 32,2% in una settimana (+4.155), i posti letto occupati in rianimazione del 20,5% (+285) e le nuove vittime del 37,4% (+1.511). E i contagi che in soli sette giorni sfondano quota 1,2: 1.207.689 contro gli 810.535 della settimana precedente (+49%).i numeri del monitoraggio settimanale diffuso dalla fondazionee riferito all’intervallo 5-11 gennaio, in cui l’incidenza del virus – si legge – ha superato i 2mila casi ogni 100mila abitanti in 56 province, con il dato più alto nel Riminese (4.469). Gli attuali positivi invece schizzano del 68,7% (+868.842). Continua a crescere anche la pressione sugli ospedali: all’11 gennaio, il tasso di occupazione nazionale da parte di ...

