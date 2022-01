Covid, Gimbe: in Puglia aumentano ricoveri, contagi e attualmente positivi Volano le vaccinazioni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Di Francesco Santoro: aumentano sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 1.756) che i contagi (+52,9 per cento), ma i ricoveri in Puglia seppure in crescita restano tra i migliori del Paese. In area medica le ospedalizzazioni raggiungono il 17,2 per cento mentre la percentuale di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive passa dal 7,3 per cento della scorsa settimana al 9,9 di oggi. Tumultuosa la crescita dei casi in provincia di Bari: con 1.168 nuove infezioni ogni 100mila residenti supera Brindisi (1.089), Lecce (1.079), Barletta-Andria-Trani (952), Foggia (814) e Taranto, la meno colpita dal virus con un’incidenza di 766. È il quadro poco confortante che emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’andamento settimanale dell’epidemia da ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 gennaio 2022) Di Francesco Santoro:sia gliper 100mila abitanti (sono 1.756) che i(+52,9 per cento), ma iinseppure in crescita restano tra i migliori del Paese. In area medica le ospedalizzazioni raggiungono il 17,2 per cento mentre la percentuale di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive passa dal 7,3 per cento della scorsa settimana al 9,9 di oggi. Tumultuosa la crescita dei casi in provincia di Bari: con 1.168 nuove infezioni ogni 100mila residenti supera Brindisi (1.089), Lecce (1.079), Barletta-Andria-Trani (952), Foggia (814) e Taranto, la meno colpita dal virus con un’incidenza di 766. È il quadro poco confortante che emerge dal report della Fondazionesull’andamento settimanale dell’epidemia da ...

