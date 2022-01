Covid: Gimbe, 1,2 mln nuovi casi in 7 giorni, +49% ++ (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella settimana dal 5 all'11 gennaio si rileva un aumento del 49% dei nuovi casi di Covid - 19, che sono stati un milione e 207.689 rispetto agli 810.535 della settimana precedente. In forte crescita ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella settimana dal 5 all'11 gennaio si rileva un aumento del 49% deidi- 19, che sono stati un milione e 207.689 rispetto agli 810.535 della settimana precedente. In forte crescita ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Nuove misure di contrasto insufficienti, tardive e frutto di compromessi politici al ribasso. Sale p… - Agenzia_Ansa : Monitoraggio Gimbe, impennata di casi di Covid: +153% in sette giorni. Attualmente positivi 1,2 milioni. La 'sanità… - TgLa7 : #Gimbe, in una settimana +28% ricoveri e +21,6% intensive ++ 'Sale pressione sugli ospedali. Sanita' territoriale in tilt' #Covid - Agenzia_Italia : In una settimana i casi sono aumentati di quasi il 50% - MarianoDePersio : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE Posti letto #Covid_19 ancora disponibili in ciascuna Regione prima della #ZONAARANCIONE o rossa NB. Dato… -