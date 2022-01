Advertising

petergomezblog : Covid, in Germania la curva dei contagi torna a salire: nuovo record di 80.430 casi e 384 morti - GuidoDeMartini : ???? GERMANIA: IL VICEPRESIDENTE DEI LIBERALI AL GOVERNO KUBICKI CHIEDE AL GOVERNATORE DELLA BAVARIA SÖDER DI DIMETTE… - BinaryOptionEU : RT 'Nuovo record di contagi in #Germania: oltre 81mila in 24 ore. #covid #ultimora - sulsitodisimone : Covid Germania oggi, nuovo record di contagi: oltre 81mila - fisco24_info : Covid Germania oggi, nuovo record di contagi: oltre 81mila: L'incidenza negli ultimi sette giorni sale a 427,7 casi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

L'incidenza negli ultimi sette giorni sale a 427,7 casi ogni 100mila abitanti, quasi 20 punti in più rispetto a ieri Tornano a salire i contagiindove si registra un nuovo record con un totale di 81.417 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, con 316 decessi, secondo i dati forniti dal Robert Koch Institute. L'incidenza negli ...E così ad oggi si fa in, troppo preoccupata dai numeri dell'ondata in corso per togliere ... "Dobbiamo valutare l'evoluzione deldalla situazione di pandemia vissuta finora verso quella ...C'è l'Italia fra i 5 Paesi del mondo che hanno registrato il numero più alto di nuovi contagi Covid in 7 giorni. Il Belpaese supera la soglia ...Anche gli infermieri cremonesi aderenti al sindacato Nursind aderiscono allo sciopero indetto per il 28 gennaio a livello nazionale per dissentire dalla politica riguardante le professioni infermieris ...