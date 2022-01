Covid Gb, isolamento ridotto a 5 giorni (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Gran Bretagna è il Paese più libero di Europa e ”sta insegnando al mondo come convivere con il coronavirus”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute britannico Sajid Javid riferendo alla Camera dei Comuni e annunciando una riduzione del periodo di autoisolamento per chi contrae l’infenzione. Da lunedì, le persone positive al Covid-19 dovranno rispettare un periodo di isolamento di cinque giorni, contro i sette precedenti. Potranno terminare l’isolamento dopo l’esito negativo di un test. Javid ha difeso la decisione di ridurre il periodo di autoisolamento perché ”le limitazioni alle nostre libertà dovrebbero essere in assoluto l’ultima risorsa”. Inoltre porterà ”benefici all’economia”, ha aggiunto. Sono 17mila le persone attualmente ricoverate negli ospedali della Gran Bretagna ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Gran Bretagna è il Paese più libero di Europa e ”sta insegnando al mondo come convivere con il coronavirus”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute britannico Sajid Javid riferendo alla Camera dei Comuni e annunciando una riduzione del periodo di autoper chi contrae l’infenzione. Da lunedì, le persone positive al-19 dovranno rispettare un periodo didi cinque, contro i sette precedenti. Potranno terminare l’dopo l’esito negativo di un test. Javid ha difeso la decisione di ridurre il periodo di autoperché ”le limitazioni alle nostre libertà dovrebbero essere in assoluto l’ultima risorsa”. Inoltre porterà ”benefici all’economia”, ha aggiunto. Sono 17mila le persone attualmente ricoverate negli ospedali della Gran Bretagna ...

