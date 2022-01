Covid: Francia, positivo il ministro della Salute Véran (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il ministro francese della Salute, Olivier Véran, è risultato positivo al Covid - 19: è quanto riferiscono persone vicine al ministro citate dalla France Presse. . 13 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilfrancese, Olivier, è risultatoal- 19: è quanto riferiscono persone vicine alcitate dalla France Presse. . 13 gennaio 2022

