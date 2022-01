Covid diventerà come influenza? Ha risposto il prof. Abrignani (Cts) (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Probabile» che il Covid diventi simile ad un'influenza, ma ad una condizione «Dobbiamo distinguere tra vaccinati e non vaccinati». Lo ha detto il professor Sergio Abrignani, immunologo dell'Università di Milano e membro del Cts, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 13 gennaio. Lo scienziato ha spiegato come solo per chi ha ricevuto la vaccinazione «essere contagiati potrebbe essere come prendere l'influenza». Covid non è raffreddore Tuttavia, anche di fronte ad un orizzonte di questo tipo Abrignani ha inteso sottolineare come non è il caso di paragonare il Covid al raffreddore. «Non scherziamo» ha dichiarato, sottolineando come «il virus del raffreddore non ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Probabile» che ildiventi simile ad un', ma ad una condizione «Dobbiamo distinguere tra vaccinati e non vaccinati». Lo ha detto ilessor Sergio, immunologo dell'Università di Milano e membro del Cts, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 13 gennaio. Lo scienziato ha spiegatosolo per chi ha ricevuto la vaccinazione «essere contagiati potrebbe essereprendere l'».non è raffreddore Tuttavia, anche di fronte ad un orizzonte di questo tipoha inteso sottolinearenon è il caso di paragonare ilal raffreddore. «Non scherziamo» ha dichiarato, sottolineando«il virus del raffreddore non ...

