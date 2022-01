Covid, Dal Pino lancia l'allarme: «Perdite gravissime, alle società servono aiuti» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato da Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, messo nero su bianco in una lettera indirizzata al Governo ed in parte riportata dall’Agi, al fine di chiedere aiuti per il mondo del... Leggi su europa.today (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un vero e proprio grido d’quelloto da Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, messo nero su bianco in una lettera indirizzata al Governo ed in parte riportata dall’Agi, al fine di chiedereper il mondo del...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia: via dal conteggio i ricoverati con altre patologie #Covid - NicolaPorro : Lo scontro Galli-Ceccardi. C’è qualche dubbio sulla narrazione del prof sul suo Covid… ?? - Agenzia_Ansa : Covid, verso ingresso senza pass al supermercato e dal medico. Le novità in arrivo con il Dpcm previsto dall'ultimo… - Eugeniacff : RT @valy_s: “Con #Covid19 / per #Covid19” In #Veneto vengono chiamati “covid per caso”(?????),cioè persone ricoverate per altre patologie ch… - trastare : trattata da appestata perché senza tampone, viene CACCIATA dal P.S. dagli 'angeli in camice bianco' e perde il bamb… -