Covid: Costa, 'revisione bollettino opportuna, dare messaggi rassicuranti' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) - "Credo che sia opportuna una riflessione e una revisione. Dobbiamo anche lanciare dei messaggi rassicuranti ai cittadini che hanno aderito in maniera importante alla campagna vaccinale e hanno seguito in... Leggi su today (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) - "Credo che siauna riflessione e una. Dobbiamo anche lanciare deiai cittadini che hanno aderito in maniera importante alla campagna vaccinale e hanno seguito in...

Advertising

petergomezblog : Covid, dal sottosegretario Costa a Greco (Cts) il fronte che vuole cancellare i nuovi contagiati dal bollettino quo… - Agenzia_Ansa : Bassetti: 'Basta col report giornaliero, mette solo ansia'. 'Importante sapere quanti in ospedale con polmonite da… - fattoquotidiano : Covid, il sottosegretario Costa non sa cosa c’è nel decreto: “Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”. La giorn… - GabrielParker74 : RT @sarabanda_: Il prof. BASSETTI propone di non divulgare piú giornalmente i dati del Covid-19 e il sottosegr. alla Salute COSTA é d'accor… - francesca_turco : CT Costa d'Avorio in conferenza stampa: '#Akpa Akpro ha avuto il #Covid. Il virus era piuttosto grave e gli mostrav… -