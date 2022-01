Covid | Cocciante | ' 20 anni di Notre Dame de Paris e la cultura come vaccino contro la crisi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Il cast originale dide, l'opera dei record con 1346 repliche e più di 4 milioni di spettatori in tutto il mondo torna sul palco per far sognare. Lo spettacolo con le musiche di Riccardoripartirà il 4 marzo dal teatro degli Arcimboldi di Milano, città scelta anche per l'evento celebrativo del ventennale che ha visto protagonistainsieme con gli attori del musical in una location che ha riprodotto l'atmosfera di una cattedrale. Campane appese alle travi, un rosone proiettato al lato e attori che vestivano i pdi Quasimodo che girovagavano tra il pubblico coinvolgendo gli spettatori. E proprio il suono delle campane ha dato via a un colloquio che ha visto protagonistainsieme con la ...