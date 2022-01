Covid | Bottega Prosecco lancia l’allarme | In malattia per Omicron il 20% del personale | Governo intervenga

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La variantesi sta diffondendo sempre di più, con il numero di contagi che è schizzato alle stelle nelle ultime settimane. Numeri preoccupanti soprattutto dal punto di vista sanitario, ma in secondo luogo anche economico: sono molte, infatti, le aziende alle prese con un’allarmante carenza didisponibile a causa della nuova andata di-19. Tra queste, l’azienda, uno dei principali produttori di vino e distillati italiani, cheun campanello d’allarme: “Il virus mette in(e anche il sistema delle quarantene), a rotazione, dal 10 al 20% deldi tutte le aziende, con gli ovvi problemi di produzione collegati. Questi non comportano solo un danno economico diretto come la mancanza delle consegne, ma in alcuni casi si ...

... da una piccolanel centro di Porto San Giorgio (dove oggi c'è ancora un negozio di ... abbiamo affrontato ingenti spese per l'adeguamento alle normative anti -". Questioni queste che ...... il parente, il conoscente che sta 'facendo' il. L'artigiano che non ti viene a casa perché... Il negoziante che per qualche giorno non si è fatto vedere aperché... La coppia di amici ..."Il virus mette in malattia (e anche il sistema delle quarantene), a rotazione, dal 10 al 20% del personale di tutte le aziende" ...Contarli una volta a settimana e non ogni giorno, sottrarre dal conto gli asintomatici...Clinicamente forse un azzardo ma reale bisogno politico-sociale.