Covid | bollettino Italia | 316 morti nuovo record della quarta ondata | oggi 13 gennaio E 184 615 nuovi contagi

Sono 316 i morti per coronavirus, in tutt'Italia, segnalati oggi, 13 gennaio 2022, dal Ministero per la salute. nuovo record della quarta ondata dopo quello di ieri (313): numeri simili non si registravano da aprile. E sono 184.615 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 196.224 di ieri e soprattutto i 219.441 di giovedi' scorso: per la prima volta da due mesi in calo (di oltre il 15%) su base settimanale. L'articolo proviene da Firenze Post.

