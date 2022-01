Covid, Bassetti vuole ignorare i positivi senza sintomi. Ma a causa loro il suo ospedale ha già convertito tre reparti e cinquanta posti letto (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Bisogna cambiare il conteggio dei malati Covid, non si può contare come malato quello che ha un braccio rotto e un tampone positivo. Sono numeri che ci fanno fare brutta figura col resto del mondo”. La vede così Matteo Bassetti, l’infettivologo del San Martino di Genova tornato a indossare i panni del grande pompiere su radio e tv. “La cosa importante – sostiene – sarebbe sapere quanta gente entra in ospedale con la polmonite da Covid e quanta gente invece entra in ospedale per altre patologie e ha un tampone positivo. Bisogna capire se la pressione sugli ospedali è da polmonite da Covid oppure se è dovuta all’enorme numero di tamponi che viene fatto. Ci vorrebbe una distinzione molto chiara”. Eppure da primario dovrebbe sapere qual è lo scopo del test a chi arriva in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Bisogna cambiare il conteggio dei malati, non si può contare come malato quello che ha un braccio rotto e un tampone positivo. Sono numeri che ci fanno fare brutta figura col resto del mondo”. La vede così Matteo, l’infettivologo del San Martino di Genova tornato a indossare i panni del grande pompiere su radio e tv. “La cosa importante – sostiene – sarebbe sapere quanta gente entra incon la polmonite dae quanta gente invece entra inper altre patologie e ha un tampone positivo. Bisogna capire se la pressione sugli ospedali è da polmonite daoppure se è dovuta all’enorme numero di tamponi che viene fatto. Ci vorrebbe una distinzione molto chiara”. Eppure da primario dovrebbe sapere qual è lo scopo del test a chi arriva in ...

NicolaPorro : ?? 'I dati sui #decessi #Covid sono falsati'. La rivelazione di #Bassetti fa discutere: 'Il paziente entra in ospeda… - CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - repubblica : Bassetti: 'Basta con il report quotidiano, i dati sono gonfiati dai troppi tamponi. Il 35% dei ricoverati nei repar… - marco_borrano : RT @ArmoniosiAccent: Un altro dietrofront di Bassetti. I soggetti non vaccinati guariti dal covid hanno una risposta immunitaria più alta r… - i1ygq : RT @Zerovirgola2: #Travaglio oggi: “L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i dati van… -