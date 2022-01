Covid, Altems: in un mese spesa ricoveri di 140 milioni per mancato vaccino (Di giovedì 13 gennaio 2022) In 30 giorni le mancate vaccinazioni anti - Covid, sia per ciclo completo sia per booster, sono costate oltre 140 milioni di euro in ricoveri. E' il dato che emerge dall'analisi dell'Alta Scuola di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 gennaio 2022) In 30 giorni le mancate vaccinazioni anti -, sia per ciclo completo sia per booster, sono costate oltre 140di euro in. E' il dato che emerge dall'analisi dell'Alta Scuola di ...

