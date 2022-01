Covid, al drive in dell’ospedale di Fondi una sezione dedicata agli studenti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Fondi – Potrà essere utilizzato anche dagli studenti della città, in caso di contagio focolai in classe, il drive in dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi. Ad annunciarlo, a seguito di un incontro con i dirigenti scolastici, è il sindaco Beniamino Maschietto che, dopo lo screening promosso in collaborazione con la Croce Rossa, si è fatto portavoce delle esigenze degli istituti della città. Come concordato con la Asl, quindi, per il monitoraggio degli studenti potrà essere utilizzato il punto tamponi organizzato presso il nosocomio fondano. Per la prenotazione dovrà essere utilizzato sempre il solito link https://concorsi.ausl.latina.it/Covid19/drivein.jsf In fase di prenotazione bisognerà spuntare, dall’apposito menù a tendina, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 gennaio 2022)– Potrà essere utilizzato anche ddella città, in caso di contagio focolai in classe, ilin“San Giovanni di Dio” di. Ad annunciarlo, a seguito di un incontro con i dirigenti scolastici, è il sindaco Beniamino Maschietto che, dopo lo screening promosso in collaborazione con la Croce Rossa, si è fatto portavoce delle esigenze degli istituti della città. Come concordato con la Asl, quindi, per il monitoraggio deglipotrà essere utilizzato il punto tamponi organizzato presso il nosocomio fondano. Per la prenotazione dovrà essere utilizzato sempre il solito link https://concorsi.ausl.latina.it/19/in.jsf In fase di prenotazione bisognerà spuntare, dall’apposito menù a tendina, ...

