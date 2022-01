Covid, Abrignani: “Per vaccinati diventerà come influenza” (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ probabile che il Covid diventerà un’infezione simile all’influenza “però dobbiamo distinguere tra vaccinati e non vaccinati. Solo per i primi essere contagiati dal Sars-CoV-2 potrebbe essere come prendere l’influenza che infetta ogni inverno milioni di persone, è letale in circa lo 0,1% (1 per 1000) dei casi ed è pericolosa soprattutto per gli ultra 70enni con patologie croniche importanti”. Lo dice al Corriere della Sera Sergio Abrignani, immunologo dell’università Statale di Milano, sostenuto nella sua tesi dai numeri: “Fino alla primavera del 2021 – sottolinea – prima dell’uso estensivo dei vaccini, il Covid in Italia era letale nel 2-3% dei casi, avevamo al picco ogni giorno 30-40 mila infezioni e 700-900 morti. Il 12 gennaio, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ probabile che ilun’infezione simile all’“però dobbiamo distinguere trae non. Solo per i primi essere contagiati dal Sars-CoV-2 potrebbe essereprendere l’che infetta ogni inverno milioni di persone, è letale in circa lo 0,1% (1 per 1000) dei casi ed è pericolosa soprattutto per gli ultra 70enni con patologie croniche importanti”. Lo dice al Corriere della Sera Sergio, immunologo dell’università Statale di Milano, sostenuto nella sua tesi dai numeri: “Fino alla primavera del 2021 – sottolinea – prima dell’uso estensivo dei vaccini, ilin Italia era letale nel 2-3% dei casi, avevamo al picco ogni giorno 30-40 mila infezioni e 700-900 morti. Il 12 gennaio, ...

