Covid, Abrignani (Cts): "Diventerà come l'influenza? Probabile, ma solo per i vaccinati. Dosi booster ogni 3 mesi? Non ha senso"

Il Covid può diventare un'influenza, ma solo per i vaccinati. Non si può però raggiungere l'obiettivo sottoponendosi a dosi booster ogni 2 o 3 mesi, "non ha senso". Sergio Abrignani, immunologo dell'università Statale di Milano e componente del comitato tecnico scientifico, parla al Corriere della Sera e dà una sua visione del futuro della pandemia e del piano di vaccinazione nel tentativo di arrivare il prima possibile a una situazione di endemia che permetterebbe una più serena e sicura convivenza col coronavirus. Lo scienziato, a precisa domanda, spiega infatti che è probabile che il Covid possa diventare in futuro un'infezione simile all'influenza "però dobbiamo ..."

