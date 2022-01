Covid, 24.451 i nuovi casi in Campania su 105.077 tamponi: 19 decessi nelle ultime 48 ore (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 24.451 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania. Dei 24.451 nuovi casi, 12.607 sono risultati positivi al tampone antigenico e 11.844 al molecolare. I test analizzati sono 105.077, di cui 59.369 antigenici e 45.708 molecolari. La percentuale di test positivi sul totale dei test analizzati è pari al 23,26%. L’unità di crisi della Campania ha registrato 29 nuovi decessi, 19 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 79 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri, e 1.154 i pazienti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 24.451 idi-19 registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione. Dei 24.451, 12.607 sono risultati positivi al tampone antigenico e 11.844 al molecolare. I test analizzati sono 105.077, di cui 59.369 antigenici e 45.708 molecolari. La percentuale di test positivi sul totale dei test analizzati è pari al 23,26%. L’unità di crisi dellaha registrato 29, 19 dei quali avvenuti48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Insono 79 i pazientiricoverati in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri, e 1.154 i pazienti ...

