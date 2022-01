Covid 19 in Campania, bollettino del 12 gennaio: 24.451 positivi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 12 gennaio, parla di 24.451 nuovi positivi su 105.077 tamponi analizzati. Sono 24.451 i nuovi casi di Covid 19 in Campania, dove sono stati effettuati 105.077 test. 19 i decessi, 10 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati Leggi su 2anews (Di giovedì 13 gennaio 2022)19 in: ildi ieri, mercoledì 12, parla di 24.451 nuovisu 105.077 tamponi analizzati. Sono 24.451 i nuovi casi di19 in, dove sono stati effettuati 105.077 test. 19 i decessi, 10 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati

Advertising

NicolaPorro : ??La follia burocratica ai tempi del #Covid porta al paradosso in stile #Campania. Ecco cosa sta succedendo???? - TgLa7 : ??#scuola: #Tar sospende l'ordinanza della Regione #Campania #VincenzoDeLuca ??#TgLa7 #notizie #10gennaio #covid - MediasetTgcom24 : Covid, ambulanze e auto in fila al Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli #cotugno - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 24.451 positivi e 29 morti: l'indice di contagio stabile al 23,27%, 28 nuovi ricoveri in 24… - aranciaverde : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #13gennaio 29 decessi e 24.451 casi su 105.077 tamponi (23,3%): 12.607 da 59.369 molecolari (21,2%)… -