Covid | 184 615 nuovi casi e 316 decessi in 24 ore

(Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ancora un calo deiin Italia. Il numero dei positivi, secondo il bollettino del ministero della Salute, è pari oggi a 184.615, meno rispetto ai 196.224 resi noti nelle 24 ore precedenti ma con un numero leggermente inferiore di tamponi effettuati, 1.181.179 e che produce un tasso di positività quasi stabile al 16,61%. Lieve crescita dei, 316 (+3).Gli attualmente positivi salgono di 101.458 unità raggiungendo un numero complessivo di 2.323.518. Si conferma la crescita dei reparti ordinari, con 17.648 ricoverati (+339), così come la battuta d'arresto nelle terapie intensive, dove attualmente sono ricoverati in 1.668 (-1) con 156ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.304.202 persone. Sul fronte delle regioni si evidenzia la Lombardia prima per ...

