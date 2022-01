Covid, «1,2 milioni di nuovi casi in 7 giorni». Boom di vaccini nell'ultima settimana: il report di Gimbe (Di giovedì 13 gennaio 2022) In Italia è Boom di nuovi vaccinati contro il Covid, ma l'obbligo per gli over 50 introdotto dal governo non ha ancora sortito gli effetti sperati. Dal 3 al 9 gennaio 483.512... Leggi su ilmattino (Di giovedì 13 gennaio 2022) In Italia èdivaccinati contro il, ma l'obbligo per gli over 50 introdotto dal governo non ha ancora sortito gli effetti sperati. Dal 3 al 9 gennaio 483.512...

Advertising

Adnkronos : Per #Crisanti “non si possono vaccinare milioni di persone ogni 4 mesi'. #covid - LaStampa : L’allarme degli oncologi: “Con il blocco degli interventi a causa del Covid, 11 milioni di malati di cancro a risch… - borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - Italia_Notizie : Covid, Gimbe: “Scarso effetto dell’obbligo, solo 73mila nuovi vaccinati tra gli over 50”. Gli scoperti sono ancora… - CCarloc : @Marilena0407 @SilvestriMd le statistiche di pericolosità del Covid,valutate attraverso dati classificati in modo a… -