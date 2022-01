Covid, '1,2 milioni di nuovi casi in 7 giorni'. Boom di vaccini nell'ultima settimana: il report di Gimbe (Di giovedì 13 gennaio 2022) In Italia è Boom di nuovi vaccinati contro il , ma l'obbligo per gli over 50 introdotto dal governo non ha ancora sortito gli effetti sperati. Dal 3 al 9 gennaio 483.512 persone hanno ricevuto la ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) In Italia èdivaccinati contro il , ma l'obbligo per gli over 50 introdotto dal governo non ha ancora sortito gli effetti sperati. Dal 3 al 9 gennaio 483.512 persone hanno ricevuto la ...

Advertising

Adnkronos : Per #Crisanti “non si possono vaccinare milioni di persone ogni 4 mesi'. #covid - LaStampa : L’allarme degli oncologi: “Con il blocco degli interventi a causa del Covid, 11 milioni di malati di cancro a risch… - borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - deusvultcrusad3 : RT @OrtigiaP: IL MONDO DEI GUARITI scomparsi dai radar dei conteggi ufficiali. Sono probabilmente quasi 8 milioni quelli che hanno avuto i… - Gabri40372268 : RT @OrtigiaP: IL MONDO DEI GUARITI scomparsi dai radar dei conteggi ufficiali. Sono probabilmente quasi 8 milioni quelli che hanno avuto i… -