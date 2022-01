Costa Concordia | “Una tragedia che si poteva evitare” | il comandante De Falco inchioda di nuovo Schettino

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il naufragio della grande nave da crocieraresta uno dei disastri più grandi della cronaca italiana: sono passati 10 anni da quell’evento tragico che portò la nave ad accasciarsi su uno scoglio dell’isola del Giglio dopo aver urtato una roccia sott’acqua per uno scellerato inchino quasi a riva. Il senatore Gregorio Deha accettato di ripercorrere la tragica “notte del Giglio” a Non Stop News su RTL 102.5 con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro., la telefonata-De“Salga a bordo, c***o!””: la telefonata tra Gregorio De, all’epoca dei fatti Capitano di fregata e capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno, e ildella ...

Agenzia_Ansa : Il naufragio della Costa Concordia, che cosa è successo 10 anni fa. La nave urtò uno scoglio all'isola del Giglio.… - ilpost : Il disastro della Costa Concordia, dieci anni fa - vaticannews_it : #13gennaio #CostaConcordia su quella nave 10 anni fa c'è chi ha lasciato il suo posto sulla scialuppa di salvataggi… - VelvetMagIta : Costa Concordia, 10 anni fa il naufragio al Giglio: come sarà ricordato #CostaConcordia #VelvetMag #Velvet - angelagennaro : RT @ceciliafe: 'Non fu tragedia marittima -dice De Falco ad @Agenzia_Ansa - fu tragedia umana. Una vicenda che ci parla di ruolo e di respo… -

La nave gigantesca nave da crocieraappoggiata sul terrazzamento sott'acqua vicino agli scogli del Giglio, il comandante Francesco che scappa, un'isola di mille abitanti che si ritrova a soccorrere una nave con a bordo ...ROMA - Dieci anni fa, la foto dellasemisommersa di fronte all' Isola del Giglio fece il giro del mondo. Era la sera del 13 gennaio 2012 quando la nave da crociera salpata da Civitavecchia e diretta a Savona andò a ...A dieci anni dalla tragedia, "Costa Concordia - Cronaca di una catastrofe" ricostruisce per la prima volta nel dettaglio gli avvenimenti di quella notte con materiale d'archivio inedito, nuove intervi ...(LaPresse) Sopravvissuti e parenti delle vittime del naufragio della Costa Concordia sono arrivati all'isola del Giglio per ricordare la tragedia di dieci ...