Costa Concordia | l' anniversario Quella di oggi è l' ultima celebrazione pubblica

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Isola del Giglio (Grosseto), 13 gennaio 2022 - "Questa sarà l'perché non vogliamo dimenticare ma vogliamo rispettare le 32 vittime ". Così il sindaco di Isola del Giglio , ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il naufragio della Costa Concordia, che cosa è successo 10 anni fa. La nave urtò uno scoglio all'isola del Giglio.… - ilpost : Il disastro della Costa Concordia, dieci anni fa - vaticannews_it : #13gennaio #CostaConcordia su quella nave 10 anni fa c'è chi ha lasciato il suo posto sulla scialuppa di salvataggi… - controradio : Concordia: il Giglio ricorda oggi le vittime del naufragio - RaCapodistria : Il simbolo più negativo di questo terribile incidente fu il comandante Francesco Schettino, che sta scontando una c… -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Concordia

Così il sindaco di Isola del Giglio , Sergio Ortelli , parlando con i giornalisti nel giorno del decennale del naufragio della. "Il consiglio comunale ha deciso di celebrare ...Read More In Evidenza, 10 anni fa naufragio: isola Giglio ricorda vittime del 13 gennaio 2012 13 Gennaio 2022 Dieci anni fa il naufragio della, la nave da crociera guidata ...Costa Concordia: il ricordo di Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno e di Eleonora Daniele a Storie Italiane Non solo Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno (dove qualche giorno fa si è ...Milano, 13 gen. (askanews) - Sono passati 10 anni dal naufragio della nave da crociera Costa Concordia davanti all'isola del Giglio. A bordo ...