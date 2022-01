Costa Concordia 10 anni dopo | Gregorio De Falco racconta quella notte terribile

Advertising

Agenzia_Ansa : Il naufragio della Costa Concordia, che cosa è successo 10 anni fa. La nave urtò uno scoglio all'isola del Giglio.… - ilpost : Il disastro della Costa Concordia, dieci anni fa - vaticannews_it : #13gennaio #CostaConcordia su quella nave 10 anni fa c'è chi ha lasciato il suo posto sulla scialuppa di salvataggi… - animaleuropeRMP : @Antonel42920114 @GiorgiaMeloni Oggi cavalca la Costa Concordia, dei morti nei naufragi nel mediterraneo je frega ‘ncazzo - Radedrugi : RT @nadazdravic: Costa Concordia disaster (Naufragio della Costa Concordia) -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Concordia

La nave gigantesca nave da crocieraappoggiata sul terrazzamento sott'acqua vicino agli scogli del Giglio, il comandante Francesco che scappa, un'isola di mille abitanti che si ritrova a soccorrere una nave con a bordo ...ROMA - Dieci anni fa, la foto dellasemisommersa di fronte all' Isola del Giglio fece il giro del mondo. Era la sera del 13 gennaio 2012 quando la nave da crociera salpata da Civitavecchia e diretta a Savona andò a ...Non sapete cosa fare questo giovedì sera? La redazione di LiveUnict consiglia qualche programma interessante da guardare con amici e familiari.Genova. In occasione del decennale del naufragio della Costa Concordia, Assoutenti ricorda lo sforzo compiuto dall’associazione dei consumatori per far ottenere a tutti i passeggeri della nave il ...