Cosa succede nel mercato immobiliare e cosa può fare la politica

È interessante (e preoccupante) osservare il mercato immobiliare di fine 2021 perché, forse, si vedono i primi effetti della pandemia, che concretizzano alcune delle teorie emerse sin da subito e ne sviluppano però anche di nuove. Intanto è vero che gli italiani cercano spazi più larghi. La casa non è più vissuta come una base per stare in città ma come un luogo di vita e di lavoro, quindi avere una stanza in più, il balcone o un giardino è diventato essenziale. Per ottenere questo risultato ci si sposta, magari anche di pochi chilometri, verso la periferia o verso l'hinterland. La crescita delle compravendite nel 2021 (rispetto al 2019) è stata del 28% per i comuni non capoluogo e del 14% per i capoluoghi ed è indicatrice di un trend anche per l'area milanese. A Milano la crescita è diretta soprattutto verso quartieri popolari e periferici che ...

