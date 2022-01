Cosa significa il nuovo SMS per dismissione 3G TIM, come comportarsi (Di giovedì 13 gennaio 2022) In questi giorni non pochi italiani stanno ricevendo il nuovo SMS per dismissione 3G TIM. Si tratta di una comunicazione inviata dall’operatore mobile storico italiano per avvisare questi ultimi di un cambiamento pronto ad entrare in vigore in questa prima parte del 2022, più esattamente da aprile. come dovranno comportarsi i destinatari della nota e Cosa cambierà effettivamente tra circa tre mesi? Il contenuto dell’SMS per dismissione 3G TIM è presto spiegato: con l’arrivo della primavera si provvederà al progressivo spegnimento della rete 3G appunto. Quest’ultima sarà del tutto sostituita dal 4G e 5G. Chi ha un telefono meno recente e soprattutto una SIM pure datata che non supporta i piani 4G e più ancora 5G, vedrà così modificato il suo servizio: per chiamare ed inviare SMS ci ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) In questi giorni non pochi italiani stanno ricevendo ilSMS per3G TIM. Si tratta di una comunicazione inviata dall’operatore mobile storico italiano per avvisare questi ultimi di un cambiamento pronto ad entrare in vigore in questa prima parte del 2022, più esattamente da aprile.dovrannoi destinatari della nota ecambierà effettivamente tra circa tre mesi? Il contenuto dell’SMS per3G TIM è presto spiegato: con l’arrivo della primavera si provvederà al progressivo spegnimento della rete 3G appunto. Quest’ultima sarà del tutto sostituita dal 4G e 5G. Chi ha un telefono meno recente e soprattutto una SIM pure datata che non supporta i piani 4G e più ancora 5G, vedrà così modificato il suo servizio: per chiamare ed inviare SMS ci ...

Advertising

AlfredoPedulla : @_enz29 Rimettiti. Se facessi questo lavoro capiresti cosa significa - NicolaPorro : ?? C'è un dettaglio, sfuggito a tutti, nell'ultimo decreto sull'#obbligovaccinale. Le date non coincidono: cosa sign… - PontAcadLife : I #novax? Ci fanno capire cosa significa egocentrismo esasperato. Invece siamo tutti legati:fratellanza e senso del… - elivito : Riassumendo, lo Stato non ti protegge dal contagio ma scarica su tutti il problema e anzi la vittima diventa il col… - 94hsfrqtboi : PER CHI HA GIÀ FATTO PIÙ DI UN ORDINE SU SHEIN: mi dite cosa significa? -