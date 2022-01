CorSport: Napoli-Fiorentina, Petagna e Mertens in attacco, Ghoulam e Tuanzebe titolari (Di giovedì 13 gennaio 2022) Contro la Fiorentina, stasera, negli ottavi di Coppa Italia, Spalletti schiererà insieme Mertens e Petagna. Una sorta di messaggio a tutti gli altri, scrive il Corriere dello Sport. “Si fa con quelli che ci sono. Petagna e Mertens per cominciare, in maniera tale da inviare un messaggio anche agli altri e s’intuisca che bisogna inventarsi gli straordinari per arrivare sino al quarto di finale con l’Atalanta”. “Petagna e Mertens rappresentano la sintesi della filosofia di un allenatore che ha scelto di non negarsi nulla, che insegue sogni da regalare ad una città capace di entrargli dentro ‘immediatamente’ e di conquistarlo: la Coppa Italia – che è stata sua per due volte, che il Napoli ha conquistato nel 2012, nel 2014 e nel 2020 – è un obiettivo che si ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Contro la, stasera, negli ottavi di Coppa Italia, Spalletti schiererà insieme. Una sorta di messaggio a tutti gli altri, scrive il Corriere dello Sport. “Si fa con quelli che ci sono.per cominciare, in maniera tale da inviare un messaggio anche agli altri e s’intuisca che bisogna inventarsi gli straordinari per arrivare sino al quarto di finale con l’Atalanta”. “rappresentano la sintesi della filosofia di un allenatore che ha scelto di non negarsi nulla, che insegue sogni da regalare ad una città capace di entrargli dentro ‘immediatamente’ e di conquistarlo: la Coppa Italia – che è stata sua per due volte, che ilha conquistato nel 2012, nel 2014 e nel 2020 – è un obiettivo che si ...

Advertising

capuanogio : ?? Secondo il #CorSport la partita #JuventusNapoli sta per saltare per intervento della ASL di Torino. Dal giro di t… - napolista : CorSport: #NapoliFiorentina, Petagna e Mertens in attacco, Ghoulam e Tuanzebe titolari Spalletti lancia un messagg… - Cucciolina96251 : RT @Pasquale89G: Secondo il @CorSport, il #Napoli per giugno avrebbe messo seriamente nel mirino Tosin #Adarabioyo, difensore centrale clas… - Pasquale89G : Secondo il @CorSport, il #Napoli per giugno avrebbe messo seriamente nel mirino Tosin #Adarabioyo, difensore centra… - salvione : Napoli, Meret e Malcuit negativi al Covid -