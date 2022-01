Coronavirus oggi. Corte suprema Usa boccia obbligo vaccino in grandi aziende (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Corte suprema Usa ha bloccato l’obbligo di vaccino o di test anti Covid introdotto a livello nazionale dall’amministrazione Biden per le grandi aziende (con oltre 100 dipendenti) ma lo ha lasciato per certi operatori sanitari. Regioni in pressing sul Governo di semplificare la vita a chi è risultato positivo al Covid ma è vaccinato e non presenta problemi di salute. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 13 gennaio 2022) LaUsa ha bloccato l’dio di test anti Covid introdotto a livello nazionale dall’amministrazione Biden per le(con oltre 100 dipendenti) ma lo ha lasciato per certi operatori sanitari. Regioni in pressing sul Governo di semplificare la vita a chi è risultato positivo al Covid ma è vaccinato e non presenta problemi di salute.

Advertising

sole24ore : ?? Coronavirus, terminato in Italia Zitromax, l'antibiotico più usato per malattia ???? Pressing delle Regioni sul Go… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 59 su 100. Nota metodologica completa:… - sole24ore : Coronavirus, oggi calo settimana su settimana dei nuovi casi: 184.615 (-15,87%). 316 i decessi… - messina_oggi : Altri 92 Comuni in zona arancione da sabato 15 a mercoledì 26 gennaio. È quanto prevede l’ordinanza firmata dal pre… - messina_oggi : Altri 92 Comuni in zona arancione da sabato 15 a mercoledì 26 gennaio. È quanto prevede l’ordinanza firmata dal pre… -