Coronavirus oggi. Bce: crescita Ue in forte ripresa nel corso del 2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Regioni in pressing sul Governo di semplificare la vita a chi è risultato positivo al Covid ma è vaccinato e non presenta problemi di salute. Il Senato ha approvato il decreto Covid che disciplina tra l’altro il Green pass rafforzato. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 13 gennaio 2022) Regioni in pressing sul Governo di semplificare la vita a chi è risultato positivo al Covid ma è vaccinato e non presenta problemi di salute. Il Senato ha approvato il decreto Covid che disciplina tra l’altro il Green pass rafforzato.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 59 su 100. Nota metodologica completa:… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS FONTE AUSTRALIA: CANCELLATO IL VISTO PER DJOKOVIC Lascia Melbourne entro oggi, legali al lavoro p… - amnestyitalia : Il 7 gennaio di due anni fa il presidente cinese diede per la prima volta disposizioni per prevenire la diffusione… - News24_it : Covid Italia, news di oggi. Vaccini e Green Pass, verso nuovo decreto. Gimbe: “Oltre 1 milione di contagi in 7 gior… - AopiOspedali : Coronavirus oggi. Bce: crescita Ue in forte ripresa nel corso del 2022 - Ospedali pediatrici: 76% dei bambini ricov… -