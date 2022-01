Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di giovedì 13 gennaio 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 gennaio 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Advertising

sole24ore : ?? Coronavirus, terminato in Italia Zitromax, l'antibiotico più usato per malattia ???? Pressing delle Regioni sul Go… - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - antoguerrera : Visto che ormai l’Italia ???? (e la Francia) hanno più contagi di #Coronavirus di Regno Unito ????, anche in rapporto a… - verdeocchio : RT @lucarango88: ??#Italia #coronavirus #13gennaio Casi +184.615(8.155.645 +2,32%) Guariti +82.803(5.691.939 +1,48%) Morti +316(140.188 +0,… - napolimagazine : CORONAVIRUS - In Italia 184.615 nuovi casi e 316 morti nelle ultime 24 ore -