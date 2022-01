Coppa Italia, Napoli fuori agli ottavi: l’ultima volta fu con il Bologna (Di giovedì 13 gennaio 2022) Bruttissimo K.o del Napoli che se ne subisce cinque dalla Fiorentina che ne esce a petto gonfio dal Diego Armando Maradona di fuorigrotta, mentre inizia già a pensare alla sua avversaria ai quarti di finale di Coppa Italia. Napoli-FiorentinaCoppa Italia, Napoli fuori agli ottavi come nel 2012-13 Il Napoli invece resta ad esaminare i suoi errori valutando la pesantissima sconfitta che lo vedrà fuori dalla Coppa Italia. Ma c’è un grande dato da tenere in conto: gli azzurri non venivano eliminati agli ottavi dalla sfida col Bologna nel 2012/2013. Sono passati circa nove anni e ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Bruttissimo K.o delche se ne subisce cinque dalla Fiorentina che ne esce a petto gonfio dal Diego Armando Maradona digrotta, mentre inizia già a pensare alla sua avversaria ai quarti di finale di-Fiorentinacome nel 2012-13 Ilinvece resta ad esaminare i suoi errori valutando la pesantissima sconfitta che lo vedràdalla. Ma c’è un grande dato da tenere in conto: gli azzurri non venivano eliminatidalla sfida colnel 2012/2013. Sono passati circa nove anni e ...

