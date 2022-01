Coppa Italia, Napoli-Fiorentina: streaming gratis della partita (Di giovedì 13 gennaio 2022) Napoli-Fiorentina, streaming gratis: dove vedere gli ottavi di finale di Coppa Italia in diretta minuto per minuto. Tutto quello che devi sapere. Fabian Ruiz e Rrahmani contrastano Vlahovic (Getty Images)Un periodo particolarmente complesso per il mondo del calcio che ha dovuto far fronte all’emergenza Covid. Nel corso delle vacanze natalizie i casi di positività in Serie A sono diventati talmente elevati da far intervenire, come successo in passato, le Asl. Una situazione controversa e spinosa tra chi chiede lo stop del campionato e chi vuole che prosegua. Per il momento la strada tracciata è quella del continua a giocare ed è per questo che le decisioni, a cascata, hanno coinvolto anche la Coppa Italia. Siamo anche su Telegram: ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 13 gennaio 2022): dove vedere gli ottavi di finale diin diretta minuto per minuto. Tutto quello che devi sapere. Fabian Ruiz e Rrahmani contrastano Vlahovic (Getty Images)Un periodo particolarmente complesso per il mondo del calcio che ha dovuto far fronte all’emergenza Covid. Nel corso delle vacanze natalizie i casi di positività in Serie A sono diventati talmente elevati da far intervenire, come successo in passato, le Asl. Una situazione controversa e spinosa tra chi chiede lo stop del campionato e chi vuole che prosegua. Per il momento la strada tracciata è quella del continua a giocare ed è per questo che le decisioni, a cascata, hanno coinvolto anche la. Siamo anche su Telegram: ...

