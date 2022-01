Coppa Italia – Napoli-Fiorentina: le formazioni ufficiali, c’è Tuanzebe (Di giovedì 13 gennaio 2022) Napoli-Fiorentina: formazioni ufficiali del match di Coppa Italia: Spalletti punta su Ghoulam, Tuanzebe titolare, c’è Mertens. Il tecnico del Napoli deve fare i conti ancora con qualche assenza di troppo, mentre Italiano si può permettere di scegliere tra i vari calciatori a disposizione. Sarà sicuramente una sfida complicata per entrambe le formazioni, anche perché tutti e due gli allenatori non vogliono mollare nulla e continuare il percorso in Coppa Italia. Qui Napoli Si diceva tante assenze per il Napoli di Spalletti: Anguissa, Ounas e Koulibaly sono impegnati in Coppa d’Africa. Mario Rui e Zielinski sono positivi al Covid 19, su ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 gennaio 2022)del match di: Spalletti punta su Ghoulam,titolare, c’è Mertens. Il tecnico deldeve fare i conti ancora con qualche assenza di troppo, mentreno si può permettere di scegliere tra i vari calciatori a disposizione. Sarà sicuramente una sfida complicata per entrambe le, anche perché tutti e due gli allenatori non vogliono mollare nulla e continuare il percorso in. QuiSi diceva tante assenze per ildi Spalletti: Anguissa, Ounas e Koulibaly sono impegnati ind’Africa. Mario Rui e Zielinski sono positivi al Covid 19, su ...

