Coppa Italia, Napoli-Fiorentina: almeno 3 i cambi di mister Spalletti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tutto pronto per la sfida in programma oggi pomeriggio, giovedì 13 gennaio, alle ore 18.00 presso lo Stadio Maradona tra Napoli e Fiorentina, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. La vincitrice di questa partita affronterà ai quarti l’Atalanta, che ha giocato ieri battendo il Venezia per 2-0. mister Luciano Spalletti dovrà ancora fare a meno di Osimhen, malgrado il nigeriano avesse ricevuto il via libera per allenarsi in gruppo. I viola guidati da Vincenzo Italiano, dopo la pesante sconfitta subita nell’ultimo turno di campionato contro il Torino per 4-0, vorrà riscattarsi immediatamente partendo proprio da quest’oggi in Coppa Italia. Andiamo a vedere insieme quali sono le probabili scelte dei due ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tutto pronto per la sfida in programma oggi pomeriggio, giovedì 13 gennaio, alle ore 18.00 presso lo Stadio Maradona tra, match valido per gli ottavi di finale di2021/2022. La vincitrice di questa partita affronterà ai quarti l’Atalanta, che ha giocato ieri battendo il Venezia per 2-0.Lucianodovrà ancora fare a meno di Osimhen, malgrado il nigeriano avesse ricevuto il via libera per allenarsi in gruppo. I viola guidati da Vincenzono, dopo la pesante sconfitta subita nell’ultimo turno di campionato contro il Torino per 4-0, vorrà riscattarsi immediatamente partendo proprio da quest’oggi in. Andiamo a vedere insieme quali sono le probabili scelte dei due ...

