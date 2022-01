Coppa Italia, Napoli - Fiorentina 2 - 5: goleada viola al Maradona (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gol, errori, espulsioni, legni e tempi supplementari: c'è tutto in Napoli - Fiorentina , valevole per gli ottavi di Coppa Italia . A spuntarla dopo una lunga e nervosa battaglia sono i viola, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gol, errori, espulsioni, legni e tempi supplementari: c'è tutto in, valevole per gli ottavi di. A spuntarla dopo una lunga e nervosa battaglia sono i, ...

Advertising

acmilan : ??? 'This is an opportunity we must seize' Coach Pioli's thoughts ahead of our Coppa Italia debut against Genoa ???… - acmilan : Our Coppa Italia begins, Rossoneri! ?? Are you ready? ?? Inizia la nostra #CoppaItaliaFrecciarossa ?? Siete pronti? ??… - thetrueshade : Ricordo una Supercoppa quando ero piccolo, avevamo vinto sia Scudo che Coppa Italia quindi giocavamo col Vicenza fi… - MundoNapoli : Coppa Italia: il Milan si qualifica per i quarti - LaStampa : Milan ai quarti di Coppa Italia: piegato 3-1 il Genoa ai supplementari -