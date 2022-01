Coppa Italia: Milan-Genoa, le formazioni ufficiali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Fra poco (ore 21:00) al “G. Meazza” in San Siro verrà dato il via all’ottavo di finale di Coppa Italia fra Milan e Genoa, con le formazioni ufficiali della gare che sono state formalizzate da poco. I precedenti totali fra le due compagini sono 5 in Coppa Italia. I rossoneri hanno vinto in 2 occasioni, con altrettanti pareggi e una sola affermazione dei rossoblù. L’unico successo del Genoa risale alla stagione 1936/37, nel replay della semifinale: alla fine la Coppa nazionale venne sollevata proprio dai liguri. Il Milan è reduce da 3 vittorie consecutive in campionato e al momento occupa la 2ª posizione in classifica a 1 punto dall’Inter (che però ha giocato una partita in meno). Nonostante un mese di ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Fra poco (ore 21:00) al “G. Meazza” in San Siro verrà dato il via all’ottavo di finale difra, con ledella gare che sono state formalizzate da poco. I precedenti totali fra le due compagini sono 5 in. I rossoneri hanno vinto in 2 occasioni, con altrettanti pareggi e una sola affermazione dei rossoblù. L’unico successo delrisale alla stagione 1936/37, nel replay della semifinale: alla fine lanazionale venne sollevata proprio dai liguri. Ilè reduce da 3 vittorie consecutive in campionato e al momento occupa la 2ª posizione in classifica a 1 punto dall’Inter (che però ha giocato una partita in meno). Nonostante un mese di ...

