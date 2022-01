Coppa Italia, Milan-Genoa: le formazioni ufficiali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Kruni?; Messias, Maldini, Leão; Rebi?. A disp.: Mirante, Nava; Florenzi,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Di seguito ledi(4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Kruni?; Messias, Maldini, Leão; Rebi?. A disp.: Mirante, Nava; Florenzi,...

Advertising

acmilan : ??? 'This is an opportunity we must seize' Coach Pioli's thoughts ahead of our Coppa Italia debut against Genoa ???… - acmilan : Our Coppa Italia begins, Rossoneri! ?? Are you ready? ?? Inizia la nostra #CoppaItaliaFrecciarossa ?? Siete pronti? ??… - thetrueshade : Ricordo una Supercoppa quando ero piccolo, avevamo vinto sia Scudo che Coppa Italia quindi giocavamo col Vicenza fi… - NapoliCM : ???? Antonio Cioffi Napoli: chi è l'esterno entrato contro la Fiorentina ??? - repubblica : Calcio, Coppa Italia. rettifica Napoli-Fiorentina: 2-2 ai tempi regolamentari con 3 espulsi. Sfida ai supplementari -