Coppa Italia, Milan-Genoa: cinque precedenti tra i due club nel torneo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Attraverso un post apparso sul sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le precedenti sfide contro il Genoa in Coppa Italia Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 gennaio 2022) Attraverso un post apparso sul sito ufficiale, ilha pubblicato lesfide contro ilin

Advertising

acmilan : ??? 'This is an opportunity we must seize' Coach Pioli's thoughts ahead of our Coppa Italia debut against Genoa ???… - acmilan : Our Coppa Italia begins, Rossoneri! ?? Are you ready? ?? Inizia la nostra #CoppaItaliaFrecciarossa ?? Siete pronti? ??… - thetrueshade : Ricordo una Supercoppa quando ero piccolo, avevamo vinto sia Scudo che Coppa Italia quindi giocavamo col Vicenza fi… - 100x100Napoli : Napoli, Elmas: “La Coppa Italia è importantissima, vogliamo andare avanti. Oggi affrontiamo una squadra difficile” - Emycaiazzo22 : RT @MediasetPlay: Coppa Italia 2022, gli ottavi di finale ?? Vi aspettiamo oggi dalle 18 su #Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity co… -