Coppa Italia, Milan - Genoa 3 - 1: Rafael Leao salva i rossoneri. Il Diavolo va ai quarti e inguaia l'ex Shevchenko (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sull'orlo del baratro è Rafael Leao a salvare il Milan ai supplementari. La squadra di Stefano Pioli rischia una cocente e clamorosa eliminazione contro il Genoa del grande ex, Andriy Shevchenko , ma ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sull'orlo del baratro ère ilai supplementari. La squadra di Stefano Pioli rischia una cocente e clamorosa eliminazione contro ildel grande ex, Andriy, ma ...

Advertising

acmilan : ??? 'This is an opportunity we must seize' Coach Pioli's thoughts ahead of our Coppa Italia debut against Genoa ???… - acmilan : Our Coppa Italia begins, Rossoneri! ?? Are you ready? ?? Inizia la nostra #CoppaItaliaFrecciarossa ?? Siete pronti? ??… - thetrueshade : Ricordo una Supercoppa quando ero piccolo, avevamo vinto sia Scudo che Coppa Italia quindi giocavamo col Vicenza fi… - Fraboyss : RT @gattomilanista: Pioli: “il 20 agosto nessuno parlava di noi ai quarti di coppa Italia….. c’erano molte squadre….. facile parlare adesso… - voceditalia : Coppa Italia: Milan avanti, Genoa ko ai supplementari -