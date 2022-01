Coppa Italia – Milan-Genoa 0-1: sostituito Tomori per infortunio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha alzato bandiera bianca Fikayo Tomori durante Milan-Genoa: il difensore inglese è stato sostituito per un problema al ginocchio Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha alzato bandiera bianca Fikayodurante: il difensore inglese è statoper un problema al ginocchio

Advertising

acmilan : ??? 'This is an opportunity we must seize' Coach Pioli's thoughts ahead of our Coppa Italia debut against Genoa ???… - acmilan : Our Coppa Italia begins, Rossoneri! ?? Are you ready? ?? Inizia la nostra #CoppaItaliaFrecciarossa ?? Siete pronti? ??… - thetrueshade : Ricordo una Supercoppa quando ero piccolo, avevamo vinto sia Scudo che Coppa Italia quindi giocavamo col Vicenza fi… - Mterryf1 : Non capisco perché ogni anno dobbiamo sempre snobbare la coppa Italia Evidentemente ci fa schifo vincere un trofeo… - mike_fusco : 'Abbiamo perso la Coppa Italia in albergo' -