Coppa Italia 2022 oggi, Milan-Genoa: orario, canale tv, programma, probabili formazioni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo le emozioni della ventunesima giornata di Serie A, è ora tempo di riprendere il cammino nella Coppa Italia 2022, che tra le sfide degli ottavi di finale propone l’interessante incontro tra Milan e Genoa, in cui i rossoneri proveranno a centrare l’accesso tra le migliori otto. Il match si svolgerà dunque quest’oggi, giovedì 13 gennaio 2022, a partire dalle ore 21, presso lo Stadio San Siro di Milano, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Mediaset, che detiene i diritti della competizione, precisamente su canale 5, in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. programma Milan-Genoa Coppa Italia calcio 2022 Giovedì 13 ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo le emozioni della ventunesima giornata di Serie A, è ora tempo di riprendere il cammino nella, che tra le sfide degli ottavi di finale propone l’interessante incontro tra, in cui i rossoneri proveranno a centrare l’accesso tra le migliori otto. Il match si svolgerà dunque quest’, giovedì 13 gennaio, a partire dalle ore 21, presso lo Stadio San Siro dio, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Mediaset, che detiene i diritti della competizione, precisamente su5, in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.calcioGiovedì 13 ...

Advertising

acmilan : ??? 'This is an opportunity we must seize' Coach Pioli's thoughts ahead of our Coppa Italia debut against Genoa ???… - sportface2016 : +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia+++ - OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 12.01.2019 ?? Novara ?? L'inizio di uno straordinario cammino in Coppa Italia! #CMonEagles ?? - minminmil : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: con la vittoria di Piacenza si definiscono anche i due accoppiamenti mancanti. Sarà derby dell’Emilia da… - daisukeyuuri : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: con la vittoria di Piacenza si definiscono anche i due accoppiamenti mancanti. Sarà derby dell’Emilia da… -