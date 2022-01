Coppa d’Africa, la Tunisia scrive alla CAF per lamentarsi dell’arbitro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo quanto accaduto in Tunisia-Mali, match della Coppa d’Africa 2022, la FTF (Federcalcio tunisina) ha scritto una lettera formale alla CAF per protestare. L’arbitro aveva infatti decretato la fine dell’incontro con alcuni minuti d’anticipo, mandando su tutte le furie i tunisini. “Faremo tutto il necessario per difendere i nostri diritti” aveva detto un dirigente. Il funzionario arbitrale del CAF, Essam Abdul Fattah, ha invece spiegato: “Il direttore di gara ha avuto un colpo di sole. Le sue decisioni sono state influenzate da questo. A fine match è dovuto andare in ospedale“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo quanto accaduto in-Mali, match della2022, la FTF (Federcalcio tunisina) ha scritto una lettera formaleCAF per protestare. L’arbitro aveva infatti decretato la fine dell’incontro con alcuni minuti d’anticipo, mandando su tutte le furie i tunisini. “Faremo tutto il necessario per difendere i nostri diritti” aveva detto un dirigente. Il funzionario arbitrale del CAF, Essam Abdul Fattah, ha invece spiegato: “Il direttore di gara ha avuto un colpo di sole. Le sue decisioni sono state influenzate da questo. A fine match è dovuto andare in ospedale“. SportFace.

