Coppa d'Africa, aperta inchiesta su arbitro Mali-Tunisia (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Confederazione africana (Caf) ha annunciato di aver aperto un'inchiesta sull'arbitraggio di Janny Sikazwe, dopo che quest'ultima ha fischiato con alcuni minuti d'anticipo la fine di Mali-Tunisia, gara valida per la fase a gironi della Coppa d'Africa. Secondo quanto riportato dai media egiziani, Sikazwe dopo la gara sarebbe stato portato in ospedale per essere sottoposto a esami in quanto sarebbe stato vittima di un'insolazione. Per il secondo tentativo di ripresa della partita era stato chiamato il quarto uomo a far completare gli ultimi minuti di gara, ma la Tunisia, che ha già chiesto la ripetizione della partita, non ha accettato di scendere in campo una terza volta dopo le precedenti due sospensioni (all'85' e all'89'). SportFace.

