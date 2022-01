Coppa d’Africa 2022: il Camerun vola ancora, Capo Verde finisce ko (Di giovedì 13 gennaio 2022) Coppa d’Africa 2022, giocate oggi le gare della 2a giornata del gruppo B della competizione continentale. Nella prima gara il Camerun ha strapazzato l’Etiopia, superando gli avversari con un eloquente 4-1. Nella gara serale, invece, il Burkina Faso ha fatto meglio della nazionale di Capo Verde, battendola di misura per 1-0 e conquistando così i suoi primi tre punti. Questi i risultati maturati oggi e tutti i marcatori di giornata. I risultati della Coppa d’Africa di oggi Camerun-Etiopia 4-1 Marcatori: 4? Hotessa (E), 8? e 67? Toko Ekambi (C), 53? e 55? Aboubakar (C) Capo Verde-Burkina Faso 0-1 Marcatore: 39? Bande (BF) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022), giocate oggi le gare della 2a giornata del gruppo B della competizione continentale. Nella prima gara ilha strapazzato l’Etiopia, superando gli avversari con un eloquente 4-1. Nella gara serale, invece, il Burkina Faso ha fatto meglio della nazionale di, battendola di misura per 1-0 e conquistando così i suoi primi tre punti. Questi i risultati maturati oggi e tutti i marcatori di giornata. I risultati delladi oggi-Etiopia 4-1 Marcatori: 4? Hotessa (E), 8? e 67? Toko Ekambi (C), 53? e 55? Aboubakar (C)-Burkina Faso 0-1 Marcatore: 39? Bande (BF) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici ...

Advertising

SkySport : Kessié, nuovo look in Coppa d'Africa per il giocatore del Milan #SkySport #Kessié #CoppadAfrica #Milan - sscnapoli : ?? @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il cal… - Paolo_Bargiggia : Questa la mia esclusiva: trovo allucinante il tentativo di @ADeLaurentiis. Fatto solo per salvare il @sscnapoli dal… - petro171030 : Il gruppo A della coppa d’Africa si accende. Il #Camerun è già al prossimo turno, #BurkinaFaso (3 pt) ha vinto 1-0… - Luxgraph : Coppa d'Africa, Burkina Faso al secondo posto: 1-0 a Capo Verde -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa d’Africa Coppa d'Africa 2021 - Tra follie arbitrali, saliscendi degli "italiani" e "corto muso": il diario del day 4 Eurosport IT