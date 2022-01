Coppa d’Africa 2022: il Burkina Faso batte Capo Verde e lo aggancia in classifica (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Burkina Faso trova la prima vittoria in Coppa d’Africa 2022 e raggiunge così Capo Verde a quota tre punti in classifica, riaprendo dunque ogni discorso per il secondo posto nel girone. Nel raggruppamento dei padroni di casa del Camerun, che nel pomeriggio avevano battuto l’Etiopia (ferma a zero) staccando il pass per gli ottavi, era interessante questo spareggio tra le outsider. Bisogna dire che ci si aspettava una partita più aperta e divertente, invece mancano le occasioni e la noia vince e regna sovrana. Per fortuna del Burkina Faso, c’è un guizzo del suo giocatore più rappresentativo, Hassane Bande, che con un colpo di testa sull’uscita fuori tempo del portiere trova il gol dello 0-1 sul finire del primo ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Iltrova la prima vittoria ine raggiunge cosìa quota tre punti in, riaprendo dunque ogni discorso per il secondo posto nel girone. Nel raggruppamento dei padroni di casa del Camerun, che nel pomeriggio avevano battuto l’Etiopia (ferma a zero) staccando il pass per gli ottavi, era interessante questo spareggio tra le outsider. Bisogna dire che ci si aspettava una partita più aperta e divertente, invece mancano le occasioni e la noia vince e regna sovrana. Per fortuna del, c’è un guizzo del suo giocatore più rappresentativo, Hassane Bande, che con un colpo di testa sull’uscita fuori tempo del portiere trova il gol dello 0-1 sul finire del primo ...

Advertising

SkySport : Kessié, nuovo look in Coppa d'Africa per il giocatore del Milan #SkySport #Kessié #CoppadAfrica #Milan - sscnapoli : ?? @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il cal… - Paolo_Bargiggia : Questa la mia esclusiva: trovo allucinante il tentativo di @ADeLaurentiis. Fatto solo per salvare il @sscnapoli dal… - _G_DC : @massiacerbo @Larabrusi Sicuramente. Una società che vuole vincere lo scudetto il 2 gennaio presenta un dif central… - Campanelli11 : @SimoneMaloni Va convocato immediatamente, c’era la concreta possibilità che andasse in Coppa d’Africa col Marocco… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa d’Africa Coppa d'Africa 2021 - Tra follie arbitrali, saliscendi degli "italiani" e "corto muso": il diario del day 4 Eurosport IT